Jonathan Barnett, agente del nazionale gallese del Real Madrid, ha dichiarato alla Bbc: "Gareth Bale sta bene a Madrid, ha altri due anni di contratto e non va da nessuna parte. Certo, c'è stato qualche interesse, ma quasi non ci sono club al mondo che possa permetterselo. E' bravo come sono bravi i suoi compagni di squadra, tutto dipenderà dall'allenatore Zidane".