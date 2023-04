sta acquisendo sempre più importanza all'interno della rosa delIl francese, però, nell'ultimo periodo è stato oggetto di voci di mercato. In merito a ciò, a Goal ha parlato, suo agente, del futuro del calciatore.- Inizialmente, ha parlato della scelta di firmare per i Blancos: ", era una grande sfida per lui e il Real Madrid lo voleva, quindi è stato molto semplice. Il Real è un club fantastico con cui lavorare. Quando vogliono il giocatore e il giocatore vuole giocare lì, tutto è molto semplice."- Dopodiché, ha descritto la stagione del suo assistito: "A causa degli infortuni che si sono verificati, ha dovuto giocare molto terzino sinistro, darà sempre tutto per la squadra. Ma, ama giocare come centrocampista e vedremo quanto sarà speciale. È un calciatore davvero fantastico."- Successivamente, ha trattato il tema del suo rinnovo di contratto: "Non parlo mai di contratti. Penso che ne discuteremo con il club al momento giusto.. Non ci saranno problemi con il Real Madrid, ci siederemo e sono sicuro che raggiungeremo un accordo."- Inoltre, ha raccontato delle voci che lo accostavano all': "Era spazzatura, è qualcosa che non sarebbe accaduto.e il Real Madrid non lo avrebbe lasciato andare. Sarà una delle stelle del Real Madrid in futuro, quindi perché andarsene. Era tutta spazzatura"- Infine, ha detto la sua sul futuro del centrocampista: "È un. Vedrete nei prossimi due o tre anni quanto è forte. Sta ancora imparando, ma è un giocatore speciale. Il modo in cui gioca... vedrete quanto è bravo., una persona fantastica, è un piacere essere il suo agente. Ha anche una famiglia meravigliosa."