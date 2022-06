L'agente di Mariano Diaz, David Aranda, è intervenuto su Bernabeu Digital per commentare il possibile addio del suo assistito al Real:



"L'intenzione di Mariano è lasciare il Real, ormai sono tre anni, sempre ovviamente che ci sia un'opzione che lo soddisfi. Stiamo cercando una squadra che gli piaccia, non è facile. Ha ancora un contratto e resterà a Madrid se non si troverà un'altra soluzione".