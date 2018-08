Enzo Zidane, trequartista del Rayo Majadahonda, club di Segunda Division, figlio di Zinedine, parla a Marca del suo cognome e della sua carriera: "La pressione ce l'ho da quando ero piccolo e sarà sempre così, non cambierà mai, ma cerco di astrarmi e di concentrarmi sull'essere il miglior Enzo possibile. Le persone ti paragonano, ti criticano, dicono che sei lì perché sei un figlio di... ma cerco di non pensarci. La cosa più importante è che la mia famiglia sia orgogliosa di me. Penso solo a crescere come Enzo e basta".