Predrag Mijatovic, ex attaccante ed ex dirigente del Real Madrid, parla ad A Bola dell'addio di Cristiano Ronaldo: "Non penso che sia stata una decisione poco meditata, è stata sicuramente la fine di un processo che è seguito, maturato nel tempo e terminato con questo risultato. La ragione potrebbe stare in un rapporto un po 'strano tra Cristiano e il presidente, non so esattamente cosa sia successo tra di loro, ma, dall'esterno, sembra che non ci siano dubbi che ci siano stati problemi seri e che entrambi abbiano mantenuto un rapporto difficile".