Antonio Conte sta per salutare l'Inter ed è spuntata l'ipotesi Real Madrid. A confermarla l'ex presidente delle merengues Ramon Calderon, che a Radio Kiss Kiss Napoli spiega: "So che ci sono stati contatti. Come Allegri, può allenare club di primissimo livello dopo aver avuto esperienze importanti ed aver vinto lo scudetto con l’Inter".