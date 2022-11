Fa discutere la clausola sul contratto di Haaland con il Manchester City. Come riporta AS, sebbene Guardiola sostenga che non esista un'opzione simile, dal 2024 si attiverà una clausola rescissoria da 180 milioni, sul contratto del norvegese. Come specifica The Athletic, la clausola è valida soltanto per i club esteri. Questo metterebbe fuori gioco le big inglesi, ma farebbe sperare il Real Madrid.