Il Real Madrid è passato ad Almeria, non senza patemi. Sotto dall'inizio del primo tempo, i Blancos hanno ribaltato la situazione con una punizione messa a segno da Alaba. L'austriaco era entrato proprio pochi secondi prima del calcio che ha permesso ai madrileni di vincere. E in conferenza stampa Carlo Ancelotti non si è preso il merito, anzi l'ha assegnato al figlio Davide, autore del cambio prima della battuta della punizione.