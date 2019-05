Secondo quanto riporta l'edizione odierna di AS, oltre ai 540 milioni di euro a disposizione per il mercato, il Real Madrid vuole finanziare la sua rivoluzione estiva anche con delle cessioni e non mancano i nomi eccellenti. In prima fila c'è James Rodriguez che non rientra nei piani di Zidane, ma anche Kovacic, Kroos, Isco, Bale, Navas e Marcos Llorente.