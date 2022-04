Non c'è solo Kylian Mbappé nei piani del Real Madrid. I Blancos sono molto attenti anche alla situazione di Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund. Da quanto riporta AS, il norvegese vuole attendere l'offerta del Real Madrid prima di accettare altre destinazioni. Il club spagnolo vorrebbe aspettare il 2023 per affondare il colpo ed evitare una convivenza con Karim Benzema ma così c'è il rischio di perderlo.