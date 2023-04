Il Real Madrid cerca un attaccante e le idee low cost rischiano di mettere i bastoni tra le ruote alle squadre italiane: come riferisce Defensa Central infatti, tra gli obiettivi dei blancos ci sono anche Marcus Thuram, in scadenza con il Borussia Monchengladbach e cercato dall'Inter, e Paulo Dybala, la cui permanenza a Roma non è scontata.