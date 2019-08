Altra tegola per il Real Madrid, che perde per infortunio anche il trequartista colombiano James Rodriguez, dopo gli stop di Asensio, Mendy, Rodrygo e Hazard. Con una nota ufficiale, i blancos rendondo nota la lesione muscolare al soleo della gamba destra senza specificare la gravità del problema. Ulteriori esami saranno svolti nei prossimi giorni per conoscere i reali tempi di recupero, ma sicuramente James non prenderà parte ai prossimi impegni con la sua nazionale.



Un problema quello accusato dal fantasista che, oltre a privare Zidane di un'ulteriore alternativa in mezzo al campo (James era partito da titolare nell'ultimo match contro il Valladolid), ma rende ancora più remota la possibilità che possa essere ceduto nell'ultima settimana di mercato. Sembrano svanire del tutto, dunque, le speranze del Napoli di arrivare al calciatore rientrato dal Bayern Monaco, con la formula del prestito con diritto di riscatto da sempre richiesta da De Laurentiis.