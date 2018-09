Julen Lopetegui, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia: "Isco aveva dolore stamattina e dovrà operarsi a causa di un’acuta appendicite. L’importante è che recuperi al meglio. Noi penseremo ad altre soluzioni, ho grande fiducia nei giocatori in rosa. I premi del The Best possibile distrazione per la squadra? No, fanno parte del calcio e mi fa piacere che i miei siano stati premiati. Il Var? Non giudico le opinioni altri, credo solo che il Var possa aiutare a far chiarezza sulle giocate dubbiose. La perfezione non esiste ma credo che questa sia un’innovazione che migliora. Courtois e Keylor Navas? La gestione è semplice, abbiamo buone scelte fra cui Casilla. Il Real può continuare a vincere? È evidente che questo Real ha segnato un’epoca. Ma il futuro siamo noi a doverlo scrivere".