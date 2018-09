L'allenatore del Real Madrid Julen Lopetegui ha parlato ai microfoni di The Style: "Proveremo a migliorarci anche senza Cristiano Ronaldo. Non dubiterei mai delle qualità dei miei giocatori: siamo una grande squadra. Luka Modric vincerà il Pallone d'Oro, perché è il miglior giocatore del mondo, mentre Bale e Benzema hanno avuto una grande disponibilità dal primo momento". Sull'addio di Cristiano Ronaldo: "Quando ho firmato per il Real Madrid, Cristiano aveva già detto di voler partire: quella strada era già stata presa. "Zidane? Posso solo riconoscere il lavoro sensazionale che ha svolto. Sarebbe assurdo non riconoscerlo".