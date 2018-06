Il Real Madrid segue con attenzione Juan Quintero, trequartista colombiano visto in Italia con il Pescara. Come scrive AS, Lopetegui ha messo nel mirino il colombiano, in gol in questo Mondiale, al River Plate nell'ultima stagione ma di proprietà del Porto. Il River ha un diritto di acquisto da 3,75 milioni di euro da esercitare entro il 30 giugno; il Porto sta trattando proprio col club argentino per farlo ritornare alla base, garantendo una controparte economica. Se resta in Argentina avrà una clausola da 22 milioni di euro, se torna in Portogallo costerà più di 50 milioni.