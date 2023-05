Si gioca questa sera al Santiago Bernabeu il match d'andata della semifinale di Champions League fra Real Madrid e Manchester City, una sfida attesissima che precede di un giorno l'altra semifinale, l'Euroderby Milan-Inter. Questa sarà la nona sfida tra Real Madrid e Manchester City in una competizione europea: entrambe le squadre hanno vinto tre delle precedenti otto, oltre a due pareggi. I Citizens hanno vinto tre degli ultimi quattro incontri con i Blancos (1P), ma hanno perso proprio l'ultimo in ordine di tempo, il 3-1 al Santiago Bernabéu nella semifinale di ritorno della scorsa stagione, che consegnò alla squadra di Carlo Ancelotti l'accesso alla finale, poi vinta contro il Liverpool. Un anno dopo Pep Guardiola, per continuare a perseguire il sogno del City di conquistare la Champions League. E quest'anno Guardiola può contare su un Haaland in più.



REAL MADRID-MANCHESTER CITY: DOVE VEDERLA IN TV - Real Madrid-Manchester City, gara d'andata delle semifinali di Champions League, sarà visibile in chiaro su Canale 5. Inoltre, sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming su Mediaset Infinity, SportMediaset, SkyGO e NOW.



REAL MADRID-MANCHESTER CITY: LE PROBABILI FORMAZIONI



REAL MADRID (4-3-3) - Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. All.: Carlo Ancelotti.



MANCHESTER CITY (3-2-4-1) - Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All.: Pep Guardiola.



ARBITRO - Artur Dias (Portogallo)

SQUALIFICATI - Militao