Secondo quanto riporta Cadena Cope, il difensore del Real Madrid Marcelo è sempre più pronto a concludere la sua carriera agonistica. 34 anni, in scadenza di contratto al termine della stagione, l'obiettivo del giocatore brasiliano è di conquistare almeno un altro titolo per superare Paco Gento nella classifica del club spagnolo per poi iniziare una nuova esperienza come modello per un marchio di biancheria intima.