. Alle 18.30, aldi, la squadra di Stefano, dopo il ko ai rigori con il, se la vede contro ildel grande ex Carlo, tornato in Spagna dopo le esperienze traed. Dal primo minuto Olivier, il nuovo 9 rossonero, che sarà l'unica punta nel 4-2-3-1 milanista conalle spalle del francese.In porta ancora Mike, condavanti a lui al fianco di, mentre in mezzo al campo confermato Sandroche sarà affiancato da Rade, oggi nel ruolo di mediano. In attesa dei 'titolari' Kessie e Bennacer, con quest'ultimo guarito dal Covid. Amichevole di lusso, quindi, per il club meneghino, che si esibisce davanti a 30mila spettatori. E contro Isco, oggetto del desiderio del mercato rossonero...: Courtois; Lucas, Nacho, Alaba, Marcelo; Casemiro, Modric, Isco; Rodrygo, Bale, Jovic.: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Krunic, Tonali, Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud. All. Pioli.