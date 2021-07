Dopo l’acquisto di Sancho, il prossimo obiettivo del Manchester United sarà Raphael Varane. Il centrale francese è in scadenza di contratto nel 2022 con il Real Madrid e al momento non ha ancora rinnovato. I Red Devils non hanno intenzione però di spendere più di 45 milioni. Per questo potrebbero proporre uno scambio con Pogba. Varane, comunque, non scarta del tutto una permanenza in blanco. Lo riporta AS.