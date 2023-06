Benzema sì, Modric no. Le super offerte degli sceicchi arabi non sono bastate per convincere il centrocampista croato a giocare in Arabia Saudita. A 37 anni - saranno 38 a settembre - il giocatore è convinto di poter avere ancora un ruolo da protagonista nel Real Madrid: Modric. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale il giocatore ha deciso di accettare la proposta di rinnovo del contratto in scadenza a fine mese, prolungherà per un'altra stagione con le Merengues e l'estate prossima si deciderà insieme cosa fare.- In questa stagione Modric ha giocato 52 partite tra campionato e coppe con la maglia del Real Madrid, ha totalizzato 6 gol e 6 assist;. L'ultima due giorni fa, nella semifinale di Nations League contro l'Olanda: un gol e due assist. 37 anni e non sentirli, 600 milioni di euro sul piatto e dire no. Modric rifiuta e continua col Real Madrid.