Real Madrid-Napoli (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata del gruppo C nella fase a gironi di Champions League. Gli spagnoli sono in testa a punteggio pieno con 12 punti, 5 in più del Napoli (7) che a sua volta ha 4 lunghezze di vantaggio sul Braga (3), che oggi riceve l'Union Berlino di Bonucci, ultimo a quota 1. Al Bernabeu arbitra il francese Letexier, assistito dai connazionali Mougnier e Rrahmouni con Stinat quarto uomo, Brisard e l'olandese Van Boekel al Var.



LE ULTIME - Senza gli infortunati Courtois, Kepa, Militao, Camavinga, Tchouameni, Modric, Guler e Vinicius, l'ex di turno Ancelotti rilancia in attacco l'ex milanista Brahim Diaz. In panchina c'è il figlio d'arte Theo Zidane.

Dall'altra parte Mazzarri schiera Juan Jesus terzino sinistro viste le assenze di Olivera e Mario Rui oltre a Lindstrom. Due ballottaggi in attacco: Politano-Elmas e Simeone-Osimhen.



PROBABILI FORMAZIONI



REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Brahim Diaz. All. Ancelotti.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.