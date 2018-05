Allarme rosso in casa Milan. L'incertezza sul futuro societario ha accesso la luce dei riflettori dei grandi club sui big della rosa di Gattuso. Tra i giocatori appetibili c'è soprattutto Alessio Romagnoli, difensore centrale classe 1995, che sta trattando con Fassone e Mirabelli il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. Secondo quanto scrive oggi Marca l'ex Roma e Sampdoria è finito nel mirino del Real Madrid, a caccia di un rinforzo difensivo. I campioni d'Europa in carica preferiscono José Gimenez, centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid, obiettivo anche della Juventus, se non dovessero arrivare a un accordo con i colchoneros sono pronti a tuffarsi sul numero 13 rossonero, che il Milan valuta almeno 60 milioni di euro.