Secondo Onda Cero e Marca, il Real Madrid non potrà richiamare dal prestito già in questa finestra di mercato l'attaccante classe '94 Raul de Tomàs, attualmente al Rayo Vallecano. Nel contratto di cessione del giocatore di origini dominicane non è contemplata la clausola che consenta ai blancos di richiamarlo prima della prossima estate. In 16 partite di Liga, de Tomàs ha già segnato 8 gol, più di qualunque giocatore del Real.