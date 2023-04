Il Real Madrid vuole portare in Europa il nuovo talento del calcio argentino: Claudio Echeverri, trequartista di 17 anni che milita nel River Plate e che incanta con la maglia della Seleçcion nel Sub-17. Detto 'Diablito', il giocatore ha collezionato 4 gol e 4 assist nella kermesse che si disputa in Ecuador. L'idea dei Blancos è quella di ripetere l'affare Endrick, dunque acquistarlo e lasciarlo in Argentina fino al compimento dei 18 anni. A riportarlo è AS.