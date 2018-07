Alvaro Odriozola è stato presentato in giornata dal Real Madrid. Il terzino destro, arrivato dalla Real Sociedad, ha dichiarato: "È un onore essere qui e la realizzazione di un sogno per ogni giocatore. È come quando sei piccolo e tuo padre ti dice se vuoi andare a Disneyland. Il posto da titolare? Quando uno va al Real sa si trova il massimo della concorrenza. Nel mio caso è Carvajal che è sempre stato uno dei miei punti di riferimento. Vengo a lottare per il posto".