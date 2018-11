Secondo Don Balón, Sergio Ramos può lasciare il Real Madrid al termine di questa stagione. Per il capitano dei Blancos il Manchester United sarebbe disposto ad investire circa 100 milioni di euro, un’offerta difficile da rifiutare per Florentino Pérez. Cristiano Ronaldo in passato avrebbe parlato benissimo a Ramos dei Red Devils e, secondo il portale spagnolo, l'idea è concreta.