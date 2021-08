Una notizia che accende il calciomercato, a sette giorni dalla deadline. Arriva dalla Spagna ed è rilanciata dalla popolare trasmissione El Chiringuito: il Real Madrid ha presentato un'offerta ufficiale di 160 milioni di euro al Paris Saint-Germain per Kylian Mbappé, una cifra monstre per un giocatore in scadenza nel giugno 2022. I blancos ha chiesto il permesso di parlare con l'entourage del giocatore, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Psg ha rispedito al mittente la proposta. Mbappè non è in vendita, anche se continua a rifiutare il rinnovo del contratto. Il braccio di ferro è destinato a continuare: Mbappé vuole solo il Real Madrid, che forte del sì del giocatore, ci proverà ancora. A partire da domani.



IL REAL MADRID CI CREDE - Una nuova offerta - scrive la stampa spagnola - è attesa per la giornata di mercoledì. Secondo Marca Ancelotti è stato informato della volontà di arrivare a tutti i costi all'ex Monaco, con la dirigenza madridista che si è detta ottimista per la riuscita dell'affare. L'operazione resta difficile, ma tutt'altro che utopica.