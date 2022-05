Il, questa sera, si appresta a giocare ladella sua storia. I Blancos hanno vinto la massima competizione europea per ben 13 volte, e sono per distacco i maggiori detentori del trofeo. L'ultima vittoria dei Merengues risale alla stagione 2017/2018, quando, in quell'occasione, sconfissero il Liverpool - avversario, tra l'altro, della sfida di questa sera - per 3-1 in una partita che vide il portiere dei Reds,, protagonista in negativo con due errori a dir poco clamorosi. C'è stato un periodo, però, tra la vittoria della nona Champions League e la vittoria della decima, durato 13 anni, tra il 2001 e il 2014 dove, nonostante grandissimi sforzi da parte diper assicurarsi i migliori giocatori a livello mondiale, ilnon riuscì mai a vincere la competizione. Questa maledizione fu interrotta dall'allenatore che attualmente occupa la panchina dei Blancos,, nella finale del 2014 contro l'. L'allenatore reggiano, grazie a un'idea di gioco improntata esclusivamente sul valore dei propri giocatori e un grande lavoro psicologico, riportò la Champions League a Madrid.- Adesso, otto anni dopo, Carletto è tornato su quella panchina. La rosa, però, tra acquisti e cessioni, ha subito un rinnovamento totale. La squadra scesa in campo, contro l'Atletico Madrid, nel 2014, era composta datra i pali, una difesa a quattro consulle fasce ecome centrali. Il centrocampo, a tre, formato da, e. In avanti il tridente che ha fatto la storia madrilena,. Stasera allo Stade de France scenderà in campoa difedere la porta. In difesa, sui lati, ci saranno, supportati, al centro, da. A centrocampo, oltre ai due veteranici sarà, futuro del centrocampo madrileno. In attacco, sugli esterni ci saranno, mentre il perno della squadra sarà. Di questi 11,. Una squadra rivoluzionata, quindi. Oltre a questi tre pilastri, la rosa dei Blancos, oggi, conta altri 5 giocatori che facevano parte della squadra vincitrice della Decima: