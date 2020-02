Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Celta Vigo.



SU HAZARD – “Sono molto contento che sia tornato, è qui da tre mesi e sappiamo quanto il suo contributo possa essere importante. Lo abbiamo preso perché è un giocatore unico”.



SUL CITY – “Non sappiamo cosa cambierà per il Manchester City con la sanzione, sappiamo solo che restano una squadra dura da battere. Sono molto forti e questo non cambia l’importanza del match di Champions”.