Il Real Madrid è sempre vigile sul mercato avanzato in quanto dalla prossima estate molto probabilmente perderà pedine numericamente importanti come Jovi, Isco ed Asensio. Il nome caldo è quello di Gnabry che sposa molto le caratteristiche dell'attacco merengue grazie alla sua velocità e dribbling. Il tedesco non ha ancora trovato l'accordo con il Bayern Monaco in scadenza nel 2023. Lo riporta fishajes.net.