Un'umiliazione difficile da digerire. Il 7-3 incassato dai rivali dell'Atletico non dà pace al Real Madrid e a Zidane, con i tifosi su tutte le furie per l'onta subita. Per cancellare la vergogna e rialzare il morale, Florentino Perez ha una sola via: il mercato, regalare un altro colpo da novanta alla piazza. E il prescelto è Paul Pogba. Sogno nel cassetto anche della Juventus, che non chiude del tutto la porta alla possibilità di riportarlo a Torino, il francese è la prima scelta di Zidane e tramite il suo agente Mino Raiola è uscito allo scoperto: "Vuole andare via", rottura con il Manchester United.



'IDOLO ZIDANE' - Assist bianconeri e merengues e a questi ultimi ne arriva un altro direttamente dalla famiglia del centrocampista. Il fratello Mathias, nuovo acquisto degli spagnoli del CD Manchago, aspetta Paul in terra iberica e ad As confessa: "Se crede che il Real sia la migliore società in cui giocare, ci andrà. Io ho scelto di venire in Spagna non perché c'è la possibilità che venga anche Paul, ma solo perché credo nel progetto del CD Manchago. Il calcio che si gioca in Spagna è il migliore, piace a me e anche a mio fratello". Non solo, Mathias Pogba svela un altro retroscena che avvicina il fratello al Real: "C'è Zidane che è un maestro del calcio. Un idolo di infanzia e un uomo importante per la Francia. È buono che sia qui e ha iniziato benissimo la sua carriera, è un esempio per i calciatori".



FATTORI BALE E MILINKOVIC - Il gradimento c'è, ora la palla passa alle società con il Real Madrid intenzionato a stringere la presa nei primi giorni di agosto. Affare che, scrive As, si preannuncia da circa 200 milioni di euro per il cartellino, con due fattori che possono aiutare le merengues, Bale e Milinkovic: la partenza del gallese è sempre più vicina e lo spazio salariale lasciato libero (14,5 milioni di euro netti) sarebbe occupato proprio da Pogba; prosegue poi la trattativa tra lo United e la Lazio per Milinkovic, erede designato del francese, da chiudere entro le 18 dell'8 agosto (quando chiuderà il mercato in Premier). Bale-Milinkovic-Pogba, il Real Madrid ha fretta di chiudere questo incastro per regalarsi un altro colpo ad effetto e dimenticare l'umiliazione patita con l'Atletico.