Quando, nel 2011, il Real Madrid versò 10 milioni nelle casse del Lens per un giovane difensore sconosciuto, di nome Raphael Varane, sembrava una follia. Invece è stato un successo e Florentino è pronto a riprovare un’operazione simile. Questa volta il nome è quello di Ismael Doukouré, diciassettenne cresciuto nel Lille ed ora in forza al Valenciennes, in Ligue 2. Lo riporta Don Balon.