Negli ultimi giorni, in Spagna erano certi dell’arrivo del centrocampista del Flamengo Reinier al Real Madrid, in virtù di un accordo tra i due club per una cifra pari a 30 milioni. Il brasiliano, maggiorenne il 19 gennaio, verrebbe prima aggregato al Castilla per poi guadagnarsi gradualmente il posto in prima squadra. A gettare un po’ di acqua sul fuoco ci ha pensato Raùl, tecnico del Castilla, interrogato in conferenza stampa sul possibile sbarco di Reinier: “Non posso dirti nulla perché non so nulla, dovresti chiedere al club. Nessuno mi ha detto nulla di questo caso”.