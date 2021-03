Questa sera, alle 21 italiane, il Real Madrid di Zidane ospiterà la Real Sociedad, quinta in classifica e fresca di eliminazione dall’Europa League per mano del Manchester Utd. Le merengues, obbligate a vincere per non perdere troppo terreno dalla capolista Atlético, cercheranno il controsorpasso ai danni del Barcellona. Se l’assenza di Eden Hazard ormai non fa più notizia, i riflettori saranno puntati, come spesso accade, sul suo sostituto naturale, il brasiliano Vinícius Junior, che, come riporta Marca, va a caccia della sua centesima apparizione con la camiseta blanca. Se, come probabile, l’ala sinistra ex Flamengo, scenderà in campo, diventerà il quarto più giovane della storia, ed il primo fra gli stranieri, ad aver raggiunto quota cento presenze con la maglia del club più titolato al mondo, a soli 20 anni, 7 mesi e 17 giorni.



Gli unici ad aver fatto meglio di lui sono tre leggende del club e del calcio spagnolo e mondiale: Iker Casillas (20 anni, 4 mesi e 2 giorni), José Antonio Camacho (20 anni, 3 mesi e 20 giorni) e Raùl (19 anni, 3 mesi e 22 giorni).



Queste le sue statistiche prima di questa sera: 99 partite giocate, di cui 53 da titolare, 12 gol, 14 assist, tanti, tantissimi strappi in velocità palla al piede e anche qualche critica. In molti ricorderanno soprattutto quelle ricevute da Benzema nel tunnel del Borussia Park di Moenchengladbach, quando il francese disse al suo connazionale Mendy: “Non passargliela. Gioca contro di noi”.