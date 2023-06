Eduardo Camavinga resterà al Real Madrid fino al 2028. Il centrocampista francese - più volte utilizzato come terzino sinistro da Carlo Ancelotti - ha infatti rinnovato il contratto per un'ulteriore stagione. Arrivato nell'estate 2021 dal Rennes per 31 milioni di euro, il nazionale transalpino avrà anche una clausola risolutiva di un miliardo di euro, come Eder Militao, Vinicius e Rodrygo. A riportarlo è Marca.