Il Real Madrid potrebbe rinnovare il contratto a Toni Kroos, motivo per cui Florentino Perez starebbe ripensando agli obiettivi di mercato. Secondo Don Balon, la firma del tedesco sul nuovo contratto potrebbe spingere il proprietario dei blancos a evitare di spendere circa 80 milioni di euro per Jude Bellingham. L'interesse per il talento inglese del Borussia Dortmund, per il momento, resta comunque invariato.