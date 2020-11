Rodrygo, esterno brasiliano del Real Madrid, in gol ieri contro l'Inter, parla così dopo la vittoria: "Sono pronto in ogni momento, aspetto la mia occasione. In campo posso fare questo, gol oppure fare un assist per aiutare la squadra. Zidane ci ha chiesto di tenere il ritmo e quando prendiamo palla, di salire. Continuiamo così, soffriamo sempre ma siamo sempre pronti e abbiamo vinto, che è la cosa più importante".