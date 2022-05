L'attaccante del Real Madrid Rodrygo ha commentato a Prime Video la clamorosa vittoria contro il Manchester City che vale la finale di Champions League: "Mi sento molto felice. Non ho parole per dire ciò che provo, sono onorato di giocare nel Real Madrid e quindi mi godo questo momento. E' molto importante la fiducia che mi dà Ancelotti, sia quando gioco dall'inizio che quando entro a gara in corso."