Un omaggio. O un passaggio di consegne. Fatto sta che il classe 2001 del Real Madrid Rodrygo Goes ha esultato come Cristiano Ronaldo dopo aver sbloccato il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea. A pochi minuti dalla fine della gara dello Stamford Bridge la squadra di Carlo Ancelotti è con un piede in semifinale grazie al vantaggio di stasera ma soprattutto al 2-0 del Bernabeu. In semifinale, affronteranno una tra Bayern Monaco e Manchester City, con gli inglesi favoriti grazie al 3-0 dell'andata.