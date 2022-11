Antonio Rudiger, arrivato al Real Madrid nell'ultima sessione di mercato, ha parlato in un'intervista ad AS, svelando un retroscena sulla trattativa che lo ha portato ai Blancos. Il difensore ha infatti dichiarato: "Anche il Barcellona ha bussato alla mia porta, ma il Real Madrid è sempre stato il mio sogno. Qui hanno giocato giocatori del calibro di Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo". Il centrale tedesco ha poi aggiunto: "Non potevo dire di no alla possibilità di giocare con Modric, Kroos e Benzema". C'era dunque anche il Barcellona tra le pretendenti, nel momento in cui Rudiger si apprestava a lasciare il Chelsea. Nella sua testa però c'erano solo le Merengues.