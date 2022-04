Stando a quanto riporta Marca, Antonio Rudiger, difensore del Chelsea in scadenza tra due mesi, ha scelto la destinazione preferita per la sua prossima avventura. Il tedesco è rimasto affascinato dall'atmosfera del Santiago Bernabeu, lo stadio del Real Madrid in cui ha giocato poco tempo fa i quarti di finale di Champions League. I Blancos secondo il quotidiano spagnolo sono quindi in vantaggio rispetto alle concorrenti per l'acquisto di Rudiger, su cui c'è forte l'interesse anche della Juventus.