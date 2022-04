Con il possibile arrivo di Kylian Mbappé dal Psg, il Real Madrid è costretto a scegliere su chi effettuare l'altro grande investimento della campagna acquisti. Il prescelto è Aurelien Tchouameni del Monaco, che sembra essere il giocatore ideale per ringiovanire il centrocampo madrileno. Secondo AS, il club spagnolo non affonderebbe quindi il colpo per Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund.