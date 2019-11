Non si placano le polemiche in casa Real Madrid che, oltre a dover risolvere la già complicata grana Bale, ora si trova un'altra patata bollente tra le mani: quella di James Rodriguez. Il talento blanco è stato infatti convocato da ​Queiroz, ct della Colombia, nonostante per il Real Madrid risulti infortunato. ​“Quello che succede a Madrid è un problema del Real, noi dobbiamo preoccuparci del nostro lavoro. Se non lo avessi ritenuto disponibile non lo avrei convocato” ha dichiarato ​Queiroz. I media spagnoli ora ritengono che una permanenza di James a Madrid sia sempre più complicata.