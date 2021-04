12 milioni a stagione per David Alaba fino al 2026. Cifre da Superlega, ma senza giocarla. Perciò il Real Madrid dovrà cercare di far quadrare i conti e, stando a quanto riportato da As, almeno uno tra Sergio Ramos e Raphael Varane dovrà andare via dalla capitale spagnola.

Il primo non ha ancora rinnovato e nonostante i recenti messaggi d'amore da parte di Florentino Perez, continua a non firmare il nuovo contratto coi blancos.

Il francese, invece, è in scadenza nel 2022, ma le grandi d'Inghilterra, una su tutte il Manchester United, sono in pressing già da tempo sul campione del mondo.