Il Real Madrid è alla ricerca di un difensore centrale di alto livello in vista della prossima finestra di trasferimento estiva. L'obiettivo principale della squadra di merengue è Josko Gvardiol, che si è affermato come uno dei migliori difensori centrali del mondo.



Dato questo scenario, il Real Madrid ha un piano B in agenda per rafforzare la sua difesa e finire di assemblare un blocco solido per il futuro. Il nome è Cuti Romero. Carlo Ancelotti è un fan del difensore argentino del Tottenham e lo vede come un abbinamento ideale per Éder Militao.