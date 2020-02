Al termine del match tra Real Sociedad e Real Madrid valido per i Quarti di Finale di Copa del Rey, vinto a sorpresa dal club basco, l’attaccante brasiliano delle Merengues Vinicius Jr ha risposto in maniera netta a chi gli chiedeva del suo futuro: “Non ci sono possibilità che io possa lasciare il Real per andare al Paris Saint Germain, sto bene qui”. Il 19enne era stato individuato come possibile contropartita per arrivare a Kilyan Mbappé, stella dei parigini, ma con queste parole Vinicius scaccia (apparentemente) ogni tipo di dubbio.