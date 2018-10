Dopo la sconfitta rimediata nel Clasico, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha parlato del futuro della panchina, lanciando già una frecciata ad Antonio Conte, probabile nuovo tecnico dei Blancos: "È una situazione molto difficile per lo spogliatoio, era un match chiave per fare un passo importante. Condanniamo il risultato, che dopo una buona reazione potevamo anche pareggiare. Dopo il 3-1 entri in una dinamica di dubbi che loro hanno sfruttato. Congratulazioni al Barça. Dobbiamo soffrire, essere uniti, uscire da questo momento difficile insieme e voltare pagina."



SU CONTE - "Conte al posto di Lopetegui? Il rispetto si guadagna non si impone, né un nome né nell'altro. Abbiamo vinto tutto con allenatori che già conoscete, alla fine la gestione dello spogliatoio è più importante delle conoscenze tecniche di un allenatore".