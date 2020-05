Il Real Madrid dà il via al piano cessioni per finanziare il prossimo mercato e in particolare il colpo Paul Pogba. Secondo As, i blancos puntano a liberarsi di Gareth Bale, James Rodriguez, Lucas Vazquez e Mariano Diaz, ma daranno anche carta bianca a Luka Modric e Marcelo e ascolteranno la volontà di Nacho Fernandez. Possibili prestiti anche per Brahim Diaz e Reinier Jesus. Pronto Van de Beek come sostituto.