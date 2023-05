Il nome di Gabri Veiga è stato accostato per tanto tempo al Real Madrid. Il fantasista del Celta Vigo sta disputando un'ottima stagione ( 9 gol e 4 assist in Liga) e ha attirato su di sé l'attenzione di molti club europei. I Blancos si sono ritirati dalla corsa per lo spagnolo, visto che hanno intenzione di puntare su Jude Bellingham per la prossima stagione. Sul classe 2004 c'è il forte pressing del Liverpool e del PSG. Da tener conto, la sua clausola rescissoria di 40 milioni di euro.