Clamorosa indiscrezione di mercato rilanciata dalla trasmissione televisiva spagnola El Chiringuito: l'intesa tra Sergio Ramos e il Real Madrid per rinnovare il contratto in scadenza a giugno sarebbe molto lontana. Il capitano dei blancos chiede un biennale alle stesse cifre percepite attualmente, il club è disposto a mettere sul piatto più di un anno di contratto ma con un ingaggio ridotto. In questo scenario si inserisce il Paris Saint-Germain, che avrebbe informato Ramos del desiderio di puntare su di lui e su Leo Messi per la prossima stagione.